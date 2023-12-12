В туризм Ленобласти активно привлекаются частные инвестиции

Частные инвестиции идут на реализацию социально значимых проектов в сфере туризма.

«Проекты ГЧП в сфере туризма неплохо идут. На сегодняшний день в активной стадии два проекта, на подходе еще один объект. Сейчас очень удачное время, чтобы вести подготовительную работу, разрабатывать идеи, искать инвесторов. Со своей стороны мы предлагаем участки для строительства объектов, экспертное сопровождение, помощь в подготовке документов», ― рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

На сегодняшний день на сопровождении в Агентстве экономического развития Ленобласти 23 активных проектов с объемом инвестиций 25 млрд рублей. В результате их реализации планируется создать номерной фонд из 2331 номеров (43 455 кв.м).

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Напомним, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов страны по количеству туристических поездок в 2022 году. По данным Росстата, всего за год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок, что на 23% больше, чем в 2022 году. Также правительство России распорядилось выделить из федерального бюджета 118 миллионов рублей на развитие туризма в Ленинградской области.

Как уже ранее отметил Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023, туризм — это одна из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития региона. В планах региона увеличить турпоток в два раза к 2030 году.

Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий, подробнее — на сайте.