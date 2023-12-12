В туризм Ленобласти активно привлекаются частные инвестиции

Частные инвестиции идут на реализацию социально значимых проектов в сфере туризма.
На сегодняшний день на сопровождении в Агентстве экономического развития Ленобласти 23 активных проектов с объемом инвестиций 25 млрд рублей. В результате их реализации планируется создать номерной фонд из 2331 номеров (43 455 кв.м).
Напомним, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов страны по количеству туристических поездок в 2022 году. По данным Росстата, всего за год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок, что на 23% больше, чем в 2022 году. Также правительство России распорядилось выделить из федерального бюджета 118 миллионов рублей на развитие туризма в Ленинградской области.
Как уже ранее отметил Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023, туризм — это одна из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития региона. В планах региона увеличить турпоток в два раза к 2030 году.
Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий, подробнее — на сайте.