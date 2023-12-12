Аязу Шабутдинову продлили арест в СИЗО

До середины февраля блогер и бизнес-тренер проведет под арестом.
Аязу Шабутдинову 12 декабря суд продили меру пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО блогер и бизнес-тренер, обвиняемый в мошенничестве, проведет до середины февраля, пишет РИА Новости.
Продлить меру пресечения Шабутдинову Аязу Рифатовичу до 16 февраля, — озвучила вердикт судья на заседании.
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