Редчайшие перламутровые облака наблюдали в Выборге

В воскресенье, 17 декабря, жители Выборгского района Ленобласти наблюдали редчайший вид облаков.

Перламутровые облака появились после заката на северо-западной части неба. В тг-канале «Астро Фото Болото» отметили, что это редчайший вид облаков, особенно для широт Ленобласти.

Фото: Олеся Т., t.me/astrophotoboloto Фото: Олеся Т., t.me/astrophotoboloto

Фото: Олеся Т., t.me/astrophotoboloto