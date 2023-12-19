Редчайшие перламутровые облака наблюдали в Выборге

В воскресенье, 17 декабря, жители Выборгского района Ленобласти наблюдали редчайший вид облаков.
Перламутровые облака появились после заката на северо-западной части неба. В тг-канале «Астро Фото Болото» отметили, что это редчайший вид облаков, особенно для широт Ленобласти.
Фото: Олеся Т., t.me/astrophotoboloto
Фото: Олеся Т., t.me/astrophotoboloto
Фото: Олеся Т., t.me/astrophotoboloto
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