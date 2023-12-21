В новогодние выходные признавать жителей Петербурга мертвыми будут только в одном месте

Структурные подразделения комитета по делам ЗАГС 30 декабря буду доступны петербуржцам с 10:00 до 13:00. В учреждениях будут проходить санитарные мероприятия.

В период с 31 декабря по 8 января приема граждан не будет. За регистрацией актов гражданского состояния о смерти и выдаче повторных документов, необходимых для подзахоронения, петербуржцам следует обратиться в Отдел регистрации актов гражданского состояния о смерти в доме № 9а на улице Достоевского.

Учреждение будет функционировать с 3 по 8 января с 10:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. ЗАГС начнут работу в обычном режиме с 9 января.