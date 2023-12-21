Двоих мужчин, избивших ветерана СВО в Петербурге, отправили в СИЗО на 2 месяца

Новый год обвиняемые встретят за решеткой.

Как передает Официальный Телеграм-канал МВД России, двоих мужчин, жестоко избивших однорукого ветерана СВО из-за замечания по поводу неправильной парковки, предъявили обвинения по статье о хулиганстве. Обвиняемые пробудут в СИЗО два месяца до оглашения приговора.

«Сегодня следователь Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга предъявил двоим жителям Северной столицы обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц_ указано в сообщении.

Подробнее об этом резонансом случае редакция ivbg.ru писала ранее.