Александр Дрозденко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Ленинградской области 22 декабря поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником.

«Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом приносит свет и тепло в дома ленинградских семей, кто помогает обеспечивать бесперебойную работу десятков тысяч производств и учреждений», – отметил Александр Дрозденко

Благодаря каждодневным усилиям специалистов энергетическая отрасль Ленобласти уверенно движется вперед: появляются новые и модернизируются уже существующие мощности, внедряются экологически безопасные технологии.

Губернатор поблагодарил энергетиков Ленинградской области за профессионализм и добросовестное отношение к своему делу.

«Желаю вам успехов в дальнейшей работе, крепкого здоровья, добра и благополучия!», – завершил обращение Александр Дрозденко