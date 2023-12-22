Петербург занял второе место по числу самозанятых в России

Санкт-Петербург занял вторую позицию в рейтинге российских регионов по количеству работающих на самозанятости. В городе насчитывается 1,72 миллионов предпринимателей, сообщает «Патрульный Петербурга».
Этот показатель больше чем 50 % от общего количества занятого населения. В общей сложности в России 19 миллионов граждан работают на самозанятости.
Это составляет 30-40 % от населения страны. В 2023 году число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 2,4 %, достигнув 366,5 тысяч.
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