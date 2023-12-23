Россиянам назвали продукты, которые вырастут в цене на 5-20 % с января 2024 года

С января 2024 года ряд продуктов может подорожать на 5-20 %. Например, из-за оптовой цены от поставщика, которая увеличилась на 22 %, кондитерские изделия, кофе, соки, молочка и рис подорожают сильнее всего, сообщает «Петроград».

Крупнейшие компании, которые производят шоколад, увеличат цены на 7-14 %. Перевозки продуктов внутри страны также пошли вверх и подорожали больше чем на треть.

Рост цен связывают с ростом курса валют, увеличением затрат на импортное сырье и перевозки.