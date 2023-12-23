Россиянам рассказали о симптомах приближающегося инфаркта

По статистике, инфаркт у мужчин встречается в пять раз чаще, чем у женщин, рассказала «Газете.ру» кардиолог Анастасия Фомичева.

«В предынфарктном состоянии человек ощущает боль за грудиной, его мучает одышка, повышение или наоборот понижение пульса, аритмия, гипотония, брадикардия», – перечислила Анастасия Фомичева

Ощущается острая боль, будто человека обливают кипятком или стягивают обручем. Она может распространиться с груди на шею, нижнюю челюсть, левую руку и лопатку. Врач добавила, что симптомы могут появляться волнообразно и длиться от 20 минут до нескольких часов.

Резкая слабость, потливость, тошнота и рвота, боли в животе, удушье, кашель, потеря сознания, страх смерти — нетипичные симптомы инфаркта миокарда.