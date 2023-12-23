Подросток выпал из окна четвертого этажа, после чего сам дошел домой

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 21 декабря подросток выпал из окна четвертого этажа и сам дошел до дома, несмотря на травмы.
В результате падения молодой человек получил закрытую травму грудной клетки, ушибы правого и левого голеностопных суставов, множественные ссадины и гематомы.
Родители вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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16.05.2022 5670