В Волхове готовится к сдаче многоквартирный дом для расселения аварийного жилья

Автор: Гузель Галимова
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В Волхове Ленобласти готовится к сдаче четырехэтажный многоквартирный дом для расселения аварийного и ветхого жилья.

Сейчас на объекте завершают работы по благоустройству, оформлению фасадов и отделке жилых помещений. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти проводит итоговую проверку объекта.

В Волхове готовится к сдаче многоквартирный дом для расселения аварийного жилья расселение аварийного жилья, Ленобласть, ВолховФото: vk.com/komstroy47
В Волхове готовится к сдаче многоквартирный дом для расселения аварийного жилья расселение аварийного жилья, Ленобласть, ВолховФото: vk.com/komstroy47
В Волхове готовится к сдаче многоквартирный дом для расселения аварийного жилья расселение аварийного жилья, Ленобласть, ВолховФото: vk.com/komstroy47
Фото: vk.com/komstroy47

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В Волхове готовится к сдаче многоквартирный дом для расселения аварийного жилья расселение аварийного жилья, Ленобласть, Волхов
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