В Волхове готовится к сдаче многоквартирный дом для расселения аварийного жилья

В Волхове Ленобласти готовится к сдаче четырехэтажный многоквартирный дом для расселения аварийного и ветхого жилья.

Сейчас на объекте завершают работы по благоустройству, оформлению фасадов и отделке жилых помещений. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти проводит итоговую проверку объекта.

Фото: vk.com/komstroy47 Фото: vk.com/komstroy47 Фото: vk.com/komstroy47

Фото: vk.com/komstroy47