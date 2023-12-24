В Волхове готовится к сдаче многоквартирный дом для расселения аварийного жилья

В Волхове Ленобласти готовится к сдаче четырехэтажный многоквартирный дом для расселения аварийного и ветхого жилья.
Сейчас на объекте завершают работы по благоустройству, оформлению фасадов и отделке жилых помещений. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти проводит итоговую проверку объекта.
Фото: vk.com/komstroy47
Фото: vk.com/komstroy47
Фото: vk.com/komstroy47
Фото: vk.com/komstroy47
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