Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе

Александр Дрозденко поделился в соцсетях серией фотографий, на которых запечатлен «птичий базар» в Приозерском районе Ленобласти.
Как пояснил губернатор, для некоторых птиц Ленобласть становится местом для более мягкой зимовки. Утки, в свою очередь, остаются там, где достаточно корма.
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
«Начинаем предновогоднюю неделю, завершаем все, что нужно успеть сделать в 2023», — отметил глава региона.
Вам будет интересно
В Петербурге стартовали акции «Волшебный трамвай» и «Везет в Новый год». По улицам города начали курсировать трамваи, троллейбусы и автобусы, наряженные...
24.12.2023 59