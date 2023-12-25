Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Александр Дрозденко поделился в соцсетях серией фотографий, на которых запечатлен «птичий базар» в Приозерском районе Ленобласти.

Как пояснил губернатор, для некоторых птиц Ленобласть становится местом для более мягкой зимовки. Утки, в свою очередь, остаются там, где достаточно корма.

Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе птичий базар, Приозерский район, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе птичий базар, Приозерский район, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе птичий базар, Приозерский район, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе птичий базар, Приозерский район, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе птичий базар, Приозерский район, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе птичий базар, Приозерский район, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе птичий базар, Приозерский район, Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

«Начинаем предновогоднюю неделю, завершаем все, что нужно успеть сделать в 2023», — отметил глава региона.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко показал «птичий базар» в Приозерском районе птичий базар, Приозерский район, Ленобласть, Дрозденко
На улицы Петербурге вышел «новогодний» транспорт
В Петербурге стартовали акции «Волшебный трамвай» и «Везет в Новый год». По улицам города начали курсировать трамваи, троллейбусы и автобусы, наряженные...
24.12.2023 59
Автор