Ленобласть вошла в топ-20 регионов России по итогам 2023 года

Ленобласть заняла 17 строчку рейтинга российских регионов по итогам 2023 года, набрав 57 баллов. Список составили эксперты РИА «Новости».

Москва (84,6) и Санкт-Петербург (82,5) стали лидерами в итоговом рейтинге. В пятерку также вошли Московская область (74,3 балла), республика Татарстан (70,1) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (65).

Последние места в рейтинге заняли Карачаево-Черкессия (28,3), Республика Алтай (27,6), Ингушетия (24,5), Еврейская автономная область (24,4) и Тыва (22,6).

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Рейтинг был составлен на основании среднего арифметического баллов, которые получали регионы в 2023 году в ключевых рейтингах. В частности, по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.