«То дождь и оттепель, то мороз»: синоптик представил прогноз погоды в Петербурге на неделю

По данным метеоролога, в Северной столице установятся небольшие морозы, которым на смену придет внезапная оттепель.

Как передает синоптик Александр Колесов, на протяжении последней рабочей недели этого года в Петербурге ожидаются слабые морозы. По данным метеоролога, в Северной столице температура воздуха несколько дней будет составлять в пределах от минус одного до минус шести градусов. Также в городе ожидаются слабые снегопады.

Но продлится это не долго, уже в пятницу днем при выходе циклона с Атлантики, который будет смещаться по более северной траектории относительно Санкт-Петербурга, снова потеплеет, — пишет эксперт в своем блоге.

Давать точный прогноз погоды в Петербурге на последние выходные 2023 года синоптик пока не решается. Не исключены самые разные сценарии — «то дождь и оттепель, то мороз».