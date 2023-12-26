Житель Выборга кастрюлей переломал собутыльнику кости

Автор: Сергей Агутин
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Двое жителей Выборга в квартире дома на Приморском шоссе 25 декабря около 06:00 вместе распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой 37-летний мужчина руками, ногами и кастрюлей избил 33-летнего собутыльника.

Нападавшего задержали на месте. Известно, что он ранее судим за хранение наркотиков и грабеж.

Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и множественными телесными повреждениями. Заведено уголовное дело. Из квартиры изъяли кастрюлю со следами крови.

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21.05.2022 14931
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