Житель Выборга кастрюлей переломал собутыльнику кости

Двое жителей Выборга в квартире дома на Приморском шоссе 25 декабря около 06:00 вместе распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой 37-летний мужчина руками, ногами и кастрюлей избил 33-летнего собутыльника.

Нападавшего задержали на месте. Известно, что он ранее судим за хранение наркотиков и грабеж.

Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и множественными телесными повреждениями. Заведено уголовное дело. Из квартиры изъяли кастрюлю со следами крови.