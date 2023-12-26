Привычные продукты для новогоднего стола обойдутся россиянам заметно дороже

В среднем накрыть новогодний стол, состоящий из салата оливье, селедки под шубой, курицы или утки, мандаринов, шампанского и красной икры, можно за 3329 рублей. Это на 14 % дороже, чем в 2022 году.
Салат оливье в среднем обойдется россиянам в 942 рублей. Это на 10 % дороже, чем в 2022 году, сообщают «Известия».
Медианная цена на ингредиенты для селедки под шубой составляет 774 рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. За килограмм куриного или утиного мяса нужно отдать 202 рубля и 463 рублей соответственно.
Мандарины в этой весовой категории обойдутся в 211 рублей. Банку красной икры россияне чаще покупают в среднем за 736 рублей. Игристое вино обойдется в 302 рубля за бутылку.
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07.08.2023 2078