Выставка «Россия»: завод-миллионник из Ленобласти станет технологическим лидером отрасли

Компания «ФосАгро», чье предприятие работает в Волхове, представила свои достижения в развитии промышленности 47 региона в рамках Дня Ленинградской области Международной выставки «Россия». Стенд предприятия посетило большое количество гостей, в том числе руководство компании и региона.

На презентации губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уделил внимание итогам реализации масштабных инвестиционных проектов в промышленности, сфере туризма и логистики. Глава региона отметил, что за последние 10 лет в экономику области было вложено 4 трлн рублей, а в ближайшие 7 лет ожидаемые инвестиции превысят 6,5 трлн рублей.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков отметил:

«С развитием производства все более возрастает роль компании в социально-экономическом развитии Волхова и Ленинградской области. ФосАгро является одним из крупнейших налогоплательщиков. Так, в 2021 году отчисления в консолидированный бюджет Ленинградской области составляли более 1,2 млрд рублей, в 2022 сумма уже превысила 2,5 млрд рублей. Растет и финансирование социальных инициатив компании».

В рамках деловой программы Дня Ленобласти на ВДНХ прошла и экспертная лекция «От руды до еды», в рамках которой главный эколог Волховского промышленного комплекса Дмитрий Афонин рассказал о приоритетных направлениях в области охраны окружающей среды. В своем выступлении он заметил, что волховский промышленный комплекс имеет замкнутую систему промливневого водооборота. То есть предприятие не сбрасывает стоки в водный бассейн, а повторно их использует после очистки. Кроме того, предприятие практически полностью обеспечивает себя собственной электроэнергией и теплом. Вырабатываемый в процессе производства серной кислоты водяной пар используется при производстве электроэнергии на заводской теплоэлектроцентрали.

«Если в 2022 году на благотворительные проекты в регион было направлено 86 млн рублей, то в 2023-м объем финансирования составит 240 млн рублей», — добавил Сиродж Лоиков.