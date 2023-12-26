Снег, гололедица и до -7 градусов днем: прогноз погоды в Ленобласти на 27 декабря

В МЧС Ленобласти представили прогноз погоды в регионе на 27 декабря.

Согласно данным МЧС, в среду, 27 декабря, в Ленинградской области установится преимущественно облачная погода. В большинстве районов 47-го региона прогнозируется небольшой снег.

Столбики термометров в ночное время суток будут показывать от -4 до -9 градусов, а днем от -2до -7 градусов. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица.