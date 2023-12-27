Петербурженка пригласила детей на чай, избила их нунчаками и угрожала ножом

В отношении 48-летней петербурженки заведено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. По версии следствия, подозреваемая пригласила «попить чай и согреться» двух учащихся начальных классов к себе в квартиру дома на 4-й Советской улице, после чего закрыла дверь.

Там, по предварительным данным, она избила детей предметом, похожим на «нунчаки» и угрожала ножом, удерживая в квартире около часа. Пострадавшие в больнице, женщина задержана, ее ребенок помещен в социальный приют.

В качестве причины своего поведения задержанная назвала буллинг ее ребенка в школе. По словам женщины, в нем участвовали мальчики 10 и 12 лет, попавшие в больницу.