Поезд сбил мужчину между Петербургом и Кудрово. Он выжил

В дежурную часть 26 декабря около 13:00 сообщили о происшествии на перегоне «Дача Долгорукова-Заневский пост 2». Электропоезд сообщением «Санкт-Петербург – Невдубстрой» наехал на 62-летнего мужчину.

Во время приближения пассажирского состава мужчина шел вдоль железнодорожных путей. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Поезд задел мужчину по касательной. Пострадавшего госпитализировали.