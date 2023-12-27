Владелец BMW из Петербурга остался без водительских прав: у лихача не было номеров, зато было 27 штрафов

Объяснить суду отсутствие регистрационных номеров мужчина не смог.
Как передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, владелец автомобиля марки BMW, который имел 27 неоплаченных штрафов, был лишен водительского удостоверения. Во время одной из последних остановок инспекторами ДПС у машины мужчины отсутствовали еще и регистрационные номера.
В итоге суд принял решение ограничить право петербуржца на управление транспортными средствами. Правда, только на 1 месяц.
К слову, штрафы за нарушение ПДД мужчина копил еще с лета 2020 года и оплачивать их не спешил.
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27.12.2023 35