Владелец BMW из Петербурга остался без водительских прав: у лихача не было номеров, зато было 27 штрафов

Автор: Анастасия Щербакова
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Объяснить суду отсутствие регистрационных номеров мужчина не смог.

Как передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, владелец автомобиля марки BMW, который имел 27 неоплаченных штрафов, был лишен водительского удостоверения. Во время одной из последних остановок инспекторами ДПС у машины мужчины отсутствовали еще и регистрационные номера.

В итоге суд принял решение ограничить право петербуржца на управление транспортными средствами. Правда, только на 1 месяц.

К слову, штрафы за нарушение ПДД мужчина копил еще с лета 2020 года и оплачивать их не спешил.

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27.12.2023 35
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