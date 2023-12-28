Уроженец Азербайджана задержан за убийство 17-летней давности на заправке в Выборге

В квартире дома на улице Магистральной в Рязани по подозрению в убийстве задержан 44-летний уроженец Азербайджана.

По версии следствия, вечером 2 января 2006 года на заправке в Выборге он ударил ножом в область сердца 30-летнего оппонента. Окровавленное тело нашли в салоне «ВАЗ-2107».

Подозреваемый доставлен в отдел полиции и процессуально задержан на двое суток. Известно, что два года назад мужчина получил гражданство России.