В Ленобласти заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8,7%

За неделю, с 18 по 24 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла на 8,7% по сравнению с прошлой неделей.

Отмечается рост заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 5,9 %.

Болеют преимущественно взрослые, дети до 14 лет составляют 39,8% от числа инфицированных. При этом заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения, сообщили в Роспотребнадзоре.