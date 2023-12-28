В Ленобласти заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8,7%

За неделю, с 18 по 24 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла на 8,7% по сравнению с прошлой неделей.
Отмечается рост заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 5,9 %.
Болеют преимущественно взрослые, дети до 14 лет составляют 39,8% от числа инфицированных. При этом заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения, сообщили в Роспотребнадзоре.
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