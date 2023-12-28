Восьмилетний россиянин победил гроссмейстера из Норвегии на чемпионате мира

Восьмилетний шахматист из России Роман Шогджиев победил 25-летнего гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена во втором матче чемпионата мира по рапиду и блицу, проходящего в Самарканде.

Россиянин играл белыми фигурами, партия закончилась на 71-м ходу. Соперник Шогджиева занимает 146-е место в рейтинге ФИДЕ. Днем ранее Шогджиев выиграл у представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова на 46-м ходу партии. Первому сопернику россиянина 28 лет.

Всего Шогджиев одержал две победы, сыграл две партии вничью и потерпел три поражения, набрав в общей сложности в семи партиях три очка. Он занимает 130-е место в турнирной таблице во второй день соревнований. В октябре этого года спортсмен выиграл первенство мира среди шахматистов в возрасте до восьми лет.