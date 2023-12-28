В новогоднюю ночь на Петербург обрушатся морозы

В ночь на 1 января в Северной столице будет довольно холодно.
В новогоднюю ночь оттепель в Петербурге, о которой ранее заявляли синоптики, можно не ждать, уверен метеоролог Александр Колесов. По данным специалиста, в городе 1 января установятся крепкие морозы.
В новогоднюю ночь ждем минус 11-13 градусов температуру воздуха, дневная температура, наверное, где-то (минус) 10 градусов… Та прогнозируемая оттепель, которая на Новый год маячила перед нами, сейчас отпадает полностью, — цитирует синоптика РИА Новости.
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28.12.2023 71