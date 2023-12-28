За 2023 год в Ленобласти провели 175 рейдов против перевозчиков-нарушителей

В Комитете Ленинградской области по транспорту подвели итоги 2023 года по выездным профилактическим мероприятиям по выявлению перевозчиков, нарушающих правила пассажирских перевозок.

За 2023 год специалисты совершили 175 рейдов, было заведено 314 дел об административных правонарушениях. Изъято и помещено на спецстоянки до окончания разбирательств 158 автомобилей.

Ведомство заявило, что в 2024 году продолжит работу в этом направлении.