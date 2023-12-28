Пьяный водитель «Газели» протаранил 6 машин во Всеволожске и едва не снес прохожих (видео)

Автор: Анастасия Щербакова
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Виновник аварии с трудом мог стоять на ногах.

Массовая авария произошла во Всеволожске ближе к вечеру, 28 декабря. Как передают очевидцы с места происшествия, виновник ДТП — водитель «Газели». В результате неудачного маневра грузовик протаранил шесть других машин и едва не наехал на прохожих.

Очевидцы отмечают, что после аварии мужчина не хотел выходить из кабины. А когда все же вышел, все стало понятно — от виновника ДТП сильно пахло алкоголем.

Видео с места ДТП публикует Mash на Мойке.

 

 

 

 

 

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