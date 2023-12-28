Пьяный водитель «Газели» протаранил 6 машин во Всеволожске и едва не снес прохожих (видео)

Виновник аварии с трудом мог стоять на ногах.
Массовая авария произошла во Всеволожске ближе к вечеру, 28 декабря. Как передают очевидцы с места происшествия, виновник ДТП — водитель «Газели». В результате неудачного маневра грузовик протаранил шесть других машин и едва не наехал на прохожих.
Очевидцы отмечают, что после аварии мужчина не хотел выходить из кабины. А когда все же вышел, все стало понятно — от виновника ДТП сильно пахло алкоголем.
Видео с места ДТП публикует Mash на Мойке.
Вам будет интересно
Пострадавший местный житель провожал своего ребенка в детский сад и заметил, как рядом скандалили мужчина и женщина. Попытки урегулировать конфликт...
27.12.2023 115