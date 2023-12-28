Александр Дрозденко вручил Росгвардии региона 18 новых автомобилей

Торжественное вручение автомобилей состоялось 28 декабря.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко вручил подразделениям Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 новеньких отечественных автомобилей. Торжественное мероприятие состоялось 28 декабря во дворе Дома правительства региона.

Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительного ведомства за их опасную и важную работу.

Это — продолжение нашего сотрудничества. Для нас очень важно, что вся наша помощь работает очень эффективно. Это, наверное, самое главное — работа на результат, — обратился Дрозденко к сотрудникам Росгвардии.

Фото: Online47 / Валентин Илюшин