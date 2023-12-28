Александр Дрозденко вручил Росгвардии региона 18 новых автомобилей

Автор: Анастасия Щербакова
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Торжественное вручение автомобилей состоялось 28 декабря.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко вручил подразделениям Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 новеньких отечественных автомобилей. Торжественное мероприятие состоялось 28 декабря во дворе Дома правительства региона.

Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительного ведомства за их опасную и важную работу.

Это — продолжение нашего сотрудничества. Для нас очень важно, что вся наша помощь работает очень эффективно. Это, наверное, самое главное — работа на результат, — обратился Дрозденко к сотрудникам Росгвардии.
Александр Дрозденко вручил Росгвардии региона 18 новых автомобилей росгвардия, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко вручил Росгвардии региона 18 новых автомобилей росгвардия, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко вручил Росгвардии региона 18 новых автомобилей росгвардия, Александр Дрозденко
Фото: Online47/ Валентин Илюшин
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Александр Дрозденко вручил Росгвардии региона 18 новых автомобилей росгвардия, Александр Дрозденко
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