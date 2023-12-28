Александр Дрозденко вручил Росгвардии региона 18 новых автомобилей

Торжественное вручение автомобилей состоялось 28 декабря.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко вручил подразделениям Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 новеньких отечественных автомобилей. Торжественное мероприятие состоялось 28 декабря во дворе Дома правительства региона.
Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительного ведомства за их опасную и важную работу.
Это — продолжение нашего сотрудничества. Для нас очень важно, что вся наша помощь работает очень эффективно. Это, наверное, самое главное — работа на результат, — обратился Дрозденко к сотрудникам Росгвардии.
Фото: Online47/ Валентин Илюшин
Вам будет интересно
Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко исполнила желание 10-летнего мальчика из Волхова в канун Нового года. Парламентарий исполнила желание10-летнего Вани...
28.12.2023 27