Выборг, Тихвин, Луга и другие районы Ленобласти отказались от праздника в новогоднюю ночь

Автор: Сергей Агутин
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Массовые мероприятия в новогоднюю ночь не будут проводить в ряде районов Ленинградской области.   

Как сообщают в администрации Тихвинского района, в ночь на 1 января в городе не будет массовых мероприятий. Ограничений на передвижение жителей по улицам нет. Разрешено самостоятельно запустить салюты в специально отведенных местах, список можно посмотреть здесь.

В Выборге отказались от праздничной программы на Красной площади в новогоднюю ночь. В репродукторах на проспекте Ленина 31 декабря будут транслироваться новогодние песни. Программу новогодних мероприятий можно посмотреть здесь.

В Лужском районе не будет праздника и салюта в новогоднюю ночь. В администрации Тосненского района сообщили, что программа будет в новогоднюю ночь, но без салютов. В Приозерском районе будет торжество. Подробности можно посмотреть здесь.

В Санкт-Петербурге салют отменен, но концерт на Дворцовой площади будет.

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