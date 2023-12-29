Выборг, Тихвин, Луга и другие районы Ленобласти отказались от праздника в новогоднюю ночь

Массовые мероприятия в новогоднюю ночь не будут проводить в ряде районов Ленинградской области.

Как сообщают в администрации Тихвинского района, в ночь на 1 января в городе не будет массовых мероприятий. Ограничений на передвижение жителей по улицам нет. Разрешено самостоятельно запустить салюты в специально отведенных местах, список можно посмотреть здесь.

В Выборге отказались от праздничной программы на Красной площади в новогоднюю ночь. В репродукторах на проспекте Ленина 31 декабря будут транслироваться новогодние песни. Программу новогодних мероприятий можно посмотреть здесь.

В Лужском районе не будет праздника и салюта в новогоднюю ночь. В администрации Тосненского района сообщили, что программа будет в новогоднюю ночь, но без салютов. В Приозерском районе будет торжество. Подробности можно посмотреть здесь.

В Санкт-Петербурге салют отменен, но концерт на Дворцовой площади будет.