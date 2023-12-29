Пьяная пенсионерка пыталась зарезать мужчину в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина. Ее мужа попыталась убить его родная 71-летняя мать. Пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Между родственниками произошел конфликт, пожилая женщина ударила сына ножом. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки.
Пенсионерку задержали на месте. После допроса подозреваемую отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос об уголовном деле.
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16.05.2022 5691