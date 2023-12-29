Пятиклассница скончалась на приеме у стоматолога в Петербурге

В одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга на приеме у врача-стоматолога умерла 12-летняя школьница.
По предварительным данным, смерть ученицы пятого класса могла быть следствием аллергической реакции на анальгетик. Точные обстоятельства трагедии будут установлены лишь после проведения специальной экспертизы.
Погибшая посетила стоматолога пришла в сопровождении отца. Правоохранители приступили к расследованию.
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