Пятиклассница скончалась на приеме у стоматолога в Петербурге

В одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга на приеме у врача-стоматолога умерла 12-летняя школьница.

По предварительным данным, смерть ученицы пятого класса могла быть следствием аллергической реакции на анальгетик. Точные обстоятельства трагедии будут установлены лишь после проведения специальной экспертизы.

Погибшая посетила стоматолога пришла в сопровождении отца. Правоохранители приступили к расследованию.