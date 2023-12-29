Погоня экипажа ДПС за каршерингом в Петербурге обернулась серьезной аварией

Преследуемый изначально автомобиль при этом успел скрыться.
Как передает «Дорожный инспектор», 29 декабря экипаж ДПС преследовал автомобиль каршеринга в Петербурге. Однако в результате внезапного маневра другого водителя произошла авария.
Geely Coolray (такси) решил развернуться прямо перед «патрулькой». Автомобиль ДПС оттормозиться не успел и влетел в Geely. В результате столкновения у «патрульки» заклинило колесо и выкинуло на встречку, где ехал автомобиль BMW, — указано в сообщении.
Преследуемый изначально автомобиль успел скрыться. Серьезных травм участникам ДТП удалось избежать.
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