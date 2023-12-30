Россия попала в топ-5 мировых экономик по итогам 2023 года

Несмотря на санкционное давление, экономика страны продолжает расти.

Прибыль российских предприятий в 2023 году выросла на 24%. Особенно заметен рост в нефинансовом секторе экономики. Кроме того, зафиксирован и прирост ВВП. В итоге Всемирный банк включил нашу страну в топ-5 ведущих экономик мира. В рейтинг попали также и Китай, Америка, Индия и Япония, пишет РИА Новости.

ока страны ЕС демонстрируют околонулевой рост экономики и серьезный спад промышленности, Россия показывает самый сильный рывок в условиях санкционного давления Запада, — заявила генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.