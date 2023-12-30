Лобовое столкновение недалеко от границы Эстонии и Ленобласти унесло жизнь человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Легковушка столкнулась с пассажирским в автобусом в момент обгона по встречной полосе. 

Трагедия на 128-м километре дороги А-180 «Нарва» произошла накануне вечером, 29 декабря. Красная иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом. В салоне находились 39 человек.

Как выяснила редакция Mash на Мойке, водитель легкового авто погибла на месте. По имеющимся данным, за рулем находилась пенсионерка.

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Фото: соцсети
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