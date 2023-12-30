Лобовое столкновение недалеко от границы Эстонии и Ленобласти унесло жизнь человека

Легковушка столкнулась с пассажирским в автобусом в момент обгона по встречной полосе.
Трагедия на 128-м километре дороги А-180 «Нарва» произошла накануне вечером, 29 декабря. Красная иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом. В салоне находились 39 человек.
Как выяснила редакция Mash на Мойке, водитель легкового авто погибла на месте. По имеющимся данным, за рулем находилась пенсионерка.
Вам будет интересно
21-летний парень погиб на КАД, осматривая свою машину после заноса: молодого человека снес другой авто
Трагедия произошла в Ломоносовском районе. Как передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 декабря на 88-м километре КАД трагически погиб...
30.12.2023 29