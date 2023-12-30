«Остросоциальные, но позитивные новости»: проблем с куриным мясом и яйцами в Ленобласти не будет — видео с Синявинской птицефабрики

Одна из крупнейших в 47-м регионе птицефабрика оригинально поздравила жителей Ленобласти и заверила, что проблем с продовольствием в 2024 году точно не будет.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области, птицефабрика «Синявинская» работает сейчас в усиленном режиме. На предприятии ежедневно вылупляются порядка 30 тысяч цыплят, которые уже через три месяца становятся несушками.

Смотрите, кто родился! Передаём остросоциальные, но позитивные новости <…> Ленобласть обеспечит белком и желтками не только потребности своих жителей, но и регионы СЗФО, — пишет пресс-служба.