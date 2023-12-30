В паспортах граждан России появится биометрия

Соответствующее постановление 30 декабря подписал председатель правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому во внутренние паспорта граждан России будут «оснащаться» биометрическими данными.
В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта), — указано в постановлении.
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