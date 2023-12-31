Россияне чаще всего хотят встретить Новый год в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Санкт-Петербург оказался на первом месте в рейтинге российских регионов, которые больше всего подходят для встречи Нового года. Около 46 % респондентов отдали свой голос за мегаполис, сообщает «Патрульный Петербурга».

Далее разместились Москва и Великий Устюг. Опрошенные исходили из таких критериев, как достопримечательности, виды досуга, богатство истории, а также интересные ивенты, транспортная доступность и обилие ресторанов и кафе.

Также Санкт-Петербург оказалась на первом месте в рейтинге российских городов по количеству забронированных отелей на Новый год.

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26.06.2023 1910
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