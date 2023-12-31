Россияне чаще всего хотят встретить Новый год в Петербурге

Санкт-Петербург оказался на первом месте в рейтинге российских регионов, которые больше всего подходят для встречи Нового года. Около 46 % респондентов отдали свой голос за мегаполис, сообщает «Патрульный Петербурга».

Далее разместились Москва и Великий Устюг. Опрошенные исходили из таких критериев, как достопримечательности, виды досуга, богатство истории, а также интересные ивенты, транспортная доступность и обилие ресторанов и кафе.

Также Санкт-Петербург оказалась на первом месте в рейтинге российских городов по количеству забронированных отелей на Новый год.