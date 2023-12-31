Новые автомобили скорой помощи обойдутся Петербургу почти в 1 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга запланировало покупку автомобилей скорой помощи почти на 1 млрд рублей. Вместе с ними будет и специальное оборудование, сообщает «Петроград».
Заявку разместил комитет по государственному заказу, ее добавили на сайт 29 декабря, обновление произошло 30 декабря. Заявки на участие в закупке принимаются до 26 января 2024 года, а итоги подведут 30 января.
Объектом закупки указана «Поставка санитарного транспорта». Для Санкт-Петербурга приобретение автомобилей скорой помощи обойдется в 999,9 млн рублей.
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07.08.2023 2096