Новые автомобили скорой помощи обойдутся Петербургу почти в 1 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга запланировало покупку автомобилей скорой помощи почти на 1 млрд рублей. Вместе с ними будет и специальное оборудование, сообщает «Петроград».

Заявку разместил комитет по государственному заказу, ее добавили на сайт 29 декабря, обновление произошло 30 декабря. Заявки на участие в закупке принимаются до 26 января 2024 года, а итоги подведут 30 января.

Объектом закупки указана «Поставка санитарного транспорта». Для Санкт-Петербурга приобретение автомобилей скорой помощи обойдется в 999,9 млн рублей.