Уволенный сотрудник ресторана в Пушкине вернулся и ударил ножом администратора

В ресторане в Лицейском переулке в Пушкине сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехал наряд вневедомственной охраны Колпинского района.
Сотрудники заведения рассказали прибывшим росгвардейцам, что в ресторан пришел мужчина, которого ранее оттуда уволили. Он был пьян и завязал конфликт с администратором.
В ходе ссоры бывший коллега угрожал оппоненту убийством и ударил ножом по руке. Агрессора задержали и доставили в полицию. Пострадавшему вызвали скорую.
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09.12.2023 1697