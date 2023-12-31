Уволенный сотрудник ресторана в Пушкине вернулся и ударил ножом администратора

В ресторане в Лицейском переулке в Пушкине сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехал наряд вневедомственной охраны Колпинского района.

Сотрудники заведения рассказали прибывшим росгвардейцам, что в ресторан пришел мужчина, которого ранее оттуда уволили. Он был пьян и завязал конфликт с администратором.

В ходе ссоры бывший коллега угрожал оппоненту убийством и ударил ножом по руке. Агрессора задержали и доставили в полицию. Пострадавшему вызвали скорую.