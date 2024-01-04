На Солнце зафиксирован мощнейший взрыв последних лет

Однако ученые заверяют, что влияния на Землю катаклизм не окажет.

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировали мощный взрыв на Солнце. По данным исследователей, сила катаклизма в два раза превышает «предыдущие рекордные события данного цикла».

Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0. Занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8, — указано в сообщении.

При этом для Земли мощный выброс энергии не опасен. Взрыв произошел на восточном крае Солнца, на большом удалении от линии Солнце-Земля.