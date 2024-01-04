Владельцев iPhone предупредили о новом обновлении, выводящем из строя телефоны

После установки апдейта начинается бесконечная перезагрузка.
Владельцев iPhone предупредили об очередном обновлении, которое способно вывести из строя телефоны.
Апдейт iOS 17.3 beta 2 превращает смартфоны в «кирпич». После установки телефон начинает постоянно перезагружаться.
Удалить проблемное обновление можно через режим восстановления в iMazing.
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