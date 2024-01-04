Владельцев iPhone предупредили о новом обновлении, выводящем из строя телефоны

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

После установки апдейта начинается бесконечная перезагрузка.

Владельцев iPhone предупредили об очередном обновлении, которое способно вывести из строя телефоны.

Апдейт iOS 17.3 beta 2 превращает смартфоны в «кирпич». После установки телефон начинает постоянно перезагружаться.

Удалить проблемное обновление можно через режим восстановления в iMazing.

Вам будет интересно
Владельцев iPhone предупредили о новом обновлении, выводящем из строя телефоны iPhone, ios
WhatsApp со дня на день обзаведется новой долгожданной функцией
Общаться в мессенджере станет гораздо безопаснее.  В WhatsApp будет добавлена новая функция, расширяющая возможности безопасного общения. Так, вскоре пользователи мессенджера смогут...
08.12.2023 219
Автор