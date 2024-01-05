Гололед, снег и температура до минус 33°С: прогноз погоды в Ленобласти на 6 января

Местами в 47-м регионе в субботу будет особенно холодно.

МЧС по Ленинградской области представил прогноз погоды в регионе на 6 января.

По данным ведомства, в ночь на субботу в Ленобласти ожидаются небольшие снегопады, а температура воздуха в темное время суток составит в пределах минус 22-27 градусов мороза. На востоке будет холоднее: от 30 до 33 градусов со знаком минус.

Тем временем днем в регионе осадков не ожидается. Столбики термометров будут показывать на западе от -17 до -22 градусов мороза, а на востоке — в пределах 23-28 градусов со знаком минус, а местами и вовсе до -31.

Также в ведомстве предупреждают водителей о гололедице на дорогах.