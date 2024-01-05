Гололед, снег и температура до минус 33°С: прогноз погоды в Ленобласти на 6 января

Местами в 47-м регионе в субботу будет особенно холодно.
МЧС по Ленинградской области представил прогноз погоды в регионе на 6 января.
По данным ведомства, в ночь на субботу в Ленобласти ожидаются небольшие снегопады, а температура воздуха в темное время суток составит в пределах минус 22-27 градусов мороза. На востоке будет холоднее: от 30 до 33 градусов со знаком минус.
Тем временем днем в регионе осадков не ожидается. Столбики термометров будут показывать на западе от -17 до -22 градусов мороза, а на востоке — в пределах 23-28 градусов со знаком минус, а местами и вовсе до -31.
Также в ведомстве предупреждают водителей о гололедице на дорогах.
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05.01.2024 52