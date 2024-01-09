Финляндия не станет открывать границу с Россией 15 января — СМИ

Ограничительные меры на границе, которые должны снять 15 января, будут продлены еще на неопределенный срок, заявили в МВД Финляндии.
Финляндия не собирается открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после 14 января. Такое заявление 9 января сделала глава финского МВД Мари Рантанен, передает ТАСС.
Рантанен отмечает, что каких-либо изменений вокруг ситуации с мигрантами на границе, которые пытаются попасть в Финляндию, не наблюдается.
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