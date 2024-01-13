Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах превысит 10 миллиардов рублей

Автор: Гузель Галимова
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Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник на страховом рынке.

Это сравнимо с суммой, которую пришлось выплатить компании Ozon в 2022 году после пожара на своих складах.

Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в компании.

Видео: t.me/mchspetersburg

Напомним, пожар на складе Wildberries на Московском шоссе начался 13 января около восьми утра. В 09:30 ему присвоили максимальный уровень 5. Сейчас пожар на площади 70 тысяч квадратных метров локализован. С огнем продолжают бороться более 400 спасателей и 89 машин МЧС и РСЧС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

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