ДТП у Трубникова Бора перекрыло движение по М-11 в сторону Москвы

ДТП произошло 13 января на 585-м километре платной федеральной трассы М-11 в Тосненском районе Ленинградской области.
Там столкнулись грузовой MAN и легковой Volkswagen, следовавшие в попутном направлении. В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 36-летний водитель Volkswagen попытался обогнать грузовик.
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте
Фото: "ДТП и ЧП | СПб" ВКонтакте
В компании «Магистраль двух столиц», обслуживающей участок федеральной трассы, сообщили, что движение в сторону Москвы в районе деревни Трубников Бор перекрыто. Организован съезд с 648-го километра М-11 «Нева» на трассу А-120 «Южное полукольцо».
Причины и обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ГИБДД.
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