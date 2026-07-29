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Сергей Перминов: Ленобласть последовательно наращивает контакты с Вьетнамом

Александр Дрозденко обменялся меморандумами об установлении дружественных отношений с Председателем Народного совета провинции Лангшон Социалистической Республики Вьетнам госпожой Доан Тхи Хау. Следующий шаг станет разработка рамочного соглашения. В планах регионов: развитие логистики, поставки стройматериалов, удобрений и продуктов питания, укрепление культурных, туристических и образовательных связей.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, как союз с Вьетнамом повлияет на экономику региона и насколько поможет областным предпринимателям открытие информационно‑делового центра для сопровождения совместных бизнес‑проектов. 

«Ленинградская область последовательно наращивает контакты с вьетнамской стороной. Наш регион уже посетила делегация Дананга. Теперь была принята и команда из провинции Лангшон. В планах – налаживание взаимодействия и с провинцией Куангчи. Как мы, так и партнеры заинтересованы в том, чтобы договоренности работали на развитие, давали практические результаты», – сказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что Вьетнам уже входит в десятку ключевых внешнеэкономических партнеров области. Объем взаимной торговли вырос до 360 млн долларов и продолжает увеличиваться. Рост поставок товаров, например, в отношении удобрений и продуктов питания, положительно повлияет на развитие предприятий Ленинградской области и тех, кто у них работает. И открытие делового центра необходимо для устойчивого бизнес-присутствия во Вьетнаме.

«Его наличие позволит не только поддерживать инвесторов, но и системно продвигать продукцию нашего региона. Важно, чтобы предприниматели могли успешно работать в условиях языковых, деловых и административных особенностей», – резюмировал Сергей Перминов

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Сергей Перминов Ленинградская область Вьетнам
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Школьница отдала мошенникам два миллиона рублей в Петербурге

Девушку в возрасте 17 лет задержали 28 июля около 11:40 возле дома на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в хищении 2 миллионов рублей у семьи школьницы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенники несколько дней звонили несовершеннолетней, представлялись сотрудниками различных ведомств и запугивали уголовной ответственностью. Под их давлением школьница забрала деньги из офиса отца и передала курьеру.

По данным полиции, задержанная могла выполнять роль курьера в преступной схеме. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также устанавливается возможная причастность девушки к другим аналогичным преступлениям.

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