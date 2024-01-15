Загадочный огненный шар пролетел над Японией – видео

В японских социальных сетях обсуждают пролет яркого огненного шара по небу утром 15 января. Явление запечатлели из разных локаций, в основном в восточной и северо-восточной частях Японии.

На кадрах видно, как утреннее небо стремительно прорезает яркий огненный шар. Согласно проведенному анализу, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

В некоторых районах спустя несколько минут после пролета слышали звук, похожий на взрыв. Это может свидетельствовать о падении метеорита.