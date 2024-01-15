Школьники подрались в Ленобласти, одному потребовались врачи. Заведено уголовное дело о побоях

Автор: Сергей Агутин
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После драки школьников в Кудрово Всеволожского района, которая произошла 26 декабря, заведено уголовное дело о побоях.

В школе на улице Березовой подрались двое 17-летних подростков, предварительно обменявшись оскорблениями. Одному из участников драки потребовалась помощь врачей, ему помогли на месте. В полицию обратилась его мать.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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