Школьники подрались в Ленобласти, одному потребовались врачи. Заведено уголовное дело о побоях

После драки школьников в Кудрово Всеволожского района, которая произошла 26 декабря, заведено уголовное дело о побоях.
В школе на улице Березовой подрались двое 17-летних подростков, предварительно обменявшись оскорблениями. Одному из участников драки потребовалась помощь врачей, ему помогли на месте. В полицию обратилась его мать.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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16.05.2022 5707