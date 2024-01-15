Росгвардейцы задержали жителя Выборга с ножом, избившего экс-сожительницу и угрожавшего ей убийством

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования 14 января около 12:45. Возле дома на Ленинградском шоссе в Выборге к ним обратилась женщина, которую избил бывший сожитель.

Пострадавшая рассказала, что мужчина с ножом ворвался в ее квартиру несколько минут назад, угрожал ей убийством и избил ее. Женщине удалось выбежать из дома на улицу, но ей требовалась медицинская помощь.

Росгвардейцы вызвал скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у женщины множественные ушибы головы и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

Росгвардейцы вместе с участковым направились на место происшествия, где задержали 41-летнего подозреваемого. У него также изъяли нож. Известно, что нападавший ранее судим за оборот наркотиков.