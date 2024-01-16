Искромсанное тело нашли в квартире Тихвинского района. Дверь была заперта изнутри

В полицию Тихвинского района 15 января сообщили о теле мужчины, обнаруженном в квартире дома в 1-м микрорайоне Тихвина. По предварительным данным, 50-летняя местная жительница обнаружила 66-летнего супруга.

На теле умершего зафиксировано множество ножевых ранений груди, затылка и шеи. При этом дверь квартиры была заперта изнутри. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские и сотрудники районного отдела СК.